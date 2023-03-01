Украинский клуб одержал решающую победу и вышел в плей-офф Европейской лиги по гандболу

Запорожский "Мотор" пробился в плей-офф Европейской лиги по гандболу.

В заключительном туре украинский клуб победил северомакедонский "Еврофарм Пелистер" со счетом 27:25 .

Первую половину встречи украинцы выиграли со счетом 15:13, а после перерыва сумели удержать заработанный гандикап.

Победа позволила нашей команде с 7 очками занять четвертое место в группе D и выйти в плей-офф.

Соперником "Мотора" в 1/8 финала Европейской лиги по гандболу будет хорватский клуб "Нексе". Матчи пройдут 21 и 28 марта.

Кроме того, гандболист "Мотора" Игорь Турченко стал лучшим бомбардиром группового этапа Европейской лиги. За 10 матчей текущего розыгрыша турнира он забросил 85 мячей.

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