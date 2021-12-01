Украинский клуб победой над вице-чемпионом Испании стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

Ивано-франковцы совершили громкую сенсацию в еврокубковом турнире.

Чемпион Украины "Ураган" победно начал путь в элит-раунде Лиги чемпионов по футзалу. Ивано-франковский клуб в своем первом поединке обыграл вице-чемпиона Испании "Леванте" со счетом 5:3 .

Испанский клуб вышел вперед на 11-й минуте встречи - отличился Марк Тольра. Украинцы ответили голами Сергея Коваля и Даниила Абакшина и ушли на перерыв с минимальным преимуществом - 2:1.

В начале второй половины поединка испанская команда сравняла счет, а на 30-й минуте сумела во второй раз в матче вырваться вперед. Однако за четыре минуты до конца противостояния "Урагану" удалось совершить потрясающий камбек - украинский клуб забил три гола за две минуты и удержал победу до финального свистка - 5:3.

"Леванте" - "Ураган" - 3:5

Голы: Тольра (11, 23), Да Силва (30) - Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)

Благодаря победе в стартовом матче "Ураган" возглавил таблицу группы D, где кроме украинского и испанского клубов выступают португальская "Бенфика" и венгерский "Галадаш".

В финальную часть турнира попадет только победитель квартета, поэтому задача у ивано-франковцев очень сложная.

Все матчи элит-раунда Лиги чемпионов в группе "Урагана" пройдут в Лиссабоне. 2 декабря команда Максима Павленко сыграет против "Бенфики", а 4 декабря соперником украинцев будет "Галадаш".

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