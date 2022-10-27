Украинский клуб потерпел поражение во втором туре футзальной Лиги чемпионов, потеряв лидерство в группе

Ивано-франковский "Ураган" потерпел первое поражение в новом розыгрыше футзальной Лиги чемпионов. Во 2-м туре украинская команда проиграла португальской "Бенфике" со счетом 1:4 .

На 13-й минуте соперник ивано-франковцев вышел вперед усилиями Гонсалу Собрала, а уже через минуту Сильвестре Феррейра забил второй гол португальского клуба.

На 18-й минуте Назар Швед сократил отставание украинцев, но "Бенфика" ответила еще двумя мячами- отличились Жезуш и Синтра.

Для "орлов" это вторая победа в группе, в первом туре они обыграли венгерский "Халадаш" - 3:1. "Бенфика" возглавляет квартет с 6 очками, а "Ураган" с 3 очками опустился на второе место. Команда из Ивано-Франковска стартовала в турнире разгромной победой над румынским "Юнайтед Галацом" (5:0).

В третьем туре "Ураган" сыграет против "Халадаша", а "Бенфика" будет противостоять "Юнайтед Галацу".

Напомним, в этом сезоне в футзальной Лиге чемпионов Украину должен был представлять херсонский "Продексим", но из-за полномасштабного российского вторжения команда снялась с турнира. Место херсонцев в самом престижном еврокубке занял "Ураган".

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