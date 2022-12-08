Украинский клуб потерпел разгромное поражение на старте женской волейбольной Лиги чемпионов

Команда Ивана Петкова в трех партиях проиграла "Веро Воллей".
В среду, 7 декабря, "Прометей" уступил "Виро Воллей" в первом матче группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов.
Поединок на итальянской Arena di Monza завершился со счётом 0:3.
В начале первой партии преимуществом завладели украинкой, но впоследствии соперницы отыгрались. Во второй и третьей партии итальянки держали игру под контролем, не дав шансов "Прометею" зацепиться за очки.
Отметим, что для "Прометея" это второй раз в истории, когда команда выступает в группе Лиги чемпионов.
Украинская команда, кроме итальянок, также попала в группу с французским "Ле-Канне" и румынским "Альба Блаж".
Во втором туре "Прометей" примет французский "Волеро". Поединок состоится во вторник, 20 декабря.
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