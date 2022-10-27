Украинский клуб разгромной победой стартовал в футзальной Лиге чемпионов

Ивано-Франковский "Ураган" с разгромной победы стартовал в новом розыгрыше футзальной Лиги чемпионов. В матче первого тура украинская команда разбила румынский "Юнайтед Галац" со счетом 5:0 .

Еще в первом тайме ивано-франковский клуб четырежды поразил ворота соперника, который к тому же не реализовал пенальти. После перерыва "Ураган" забил пятый мяч и поставил тучку в этом поединке.

В параллельном матче группы португальская "Бенфика" обыграла венгерский "Холодаш" - 3:1. Таким образом, после первого тура украинский клуб возглавляет свой кватет.

Уже сегодня, 27 октября, "Ураган" сыграет с португальцами в следующем матче группового турнира.

Добавим, что в этом сезоне в Лиге чемпионов Украину должен был представлять херсонский "Продексим", но из-за полномасштабного российского вторжения команда снялась с турнира. Место херсонцев в самом престижном еврокубке занял "Ураган".

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