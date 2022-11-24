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Украинский клуб с боем уступил во втором матче элит-раунда футзальной Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1989
Время на прочтение
1 мин
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Украинский клуб с боем уступил во втором матче элит-раунда футзальной Лиги чемпионов

uragan.if.ua

Ивано-франковский "Ураган" проиграл португальскому "Спортингу".

‚В четверг, 24 ноября, ивано-франковский "Ураган" потерпел поражение от португальского "Спортинга" во 2-м туре элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Поединок завершился со счетом 2:4.

На 9-й минуте Невеш вывел португальцев вперед, а еще через четыре минуты Томаш Пасо удвоил преимущество своей команды. До перерыва "Ураган" сократил отставание – Илья Терентьев реализовал пенальти.

Во втором тайме капитан ивано-франковцев Назар Швед восстановил паритет во встрече, однако "Спортинг" ответил своими двумя голами – отличились Жоау Матуш и госпожа Варела.

Напомним, что в стартовом матче элит-раунда футзальной Лиги чемпионов "Ураган" одержал сенсационную победу над итальянским "Фелди Эболи".

  • "Ураган" в третий раз в своей истории играет в Лиге чемпионов. Для выхода в финал четырех нужно выиграть группу.
  • Следующий матч ивано-франковцы сыграют 26 ноября против сербской "Лозницы". Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

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Дата публикации
Просмотры
1989
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