Украинский клуб в безумном матче одержал сенсационную победу на старте элит-раунда футзальной Лиги чемпионов

‚В среду, 23 ноября, ивано-франковский "Ураган" с победы стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. В поединке первого тура украинский коллектив встречался с итальянским "Фелди Эболи" и победил со счетом 7:4 .

Соперники открыли счет уже на старте встречи – отличился Гильермао. Однако голы Моспана и Фаренюка вывели "Ураган" вперед.

Во втором тайме началась безумная голевая перестрелка. За 7 минут до финального свистка счет равнялся 4:4. На 34-й минуте Моспан отличился дублем и снова вывел свою команду вперед.

Итальянцам не помогли ни два пенальти в их пользу, ни игра в большинстве в конце матча. На 38-й минуте Швед забил шестой гол своей команды, Фаренюк на последних секундах вторым взятием ворот поставил точку в поединке.

"Ураган" в третий раз в своей истории играет в Лиге чемпионов. Для выхода в финал четырех нужно выиграть группу.

В другом матче квартета португальский "Спортинг" победил сербскую "Лозницу" со счетом 4:2.

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