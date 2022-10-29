Украинский клуб в результативной "перестрелке" пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Ивано-Франковский "Ураган" гарантировал себе участие в следующей стадии самого престижного еврокубка.

Ивано-франковский "Ураган" в 3-м туре футзальной Лиги чемпионов сыграл вничью против венгерского "Халадаша" - 4:4 .

Соперник украинской команды вышел вперед уже на 2-й минуте. Точный удар записал в свой актив Золтан Дрот.

Впрочем, Станислав Моспан, Александр Дычук и Даниил Абакшин (оформил дубль) своими голами позволили "Урагану" перевернуть ход противостояния.

За венгров во втором тайме забили Балаш Рутай, Сантуш Каземиро, а также автоголом отличился украинский защитник Николай Микитюк. В итоге, ничья 4:4, которой украинскому клубу достаточно для выхода в следующую стадию Лиги чемпионов.

Ранее команда из Ивано-Франковска стартовала в турнире разгромной победой над румынским "Юнайтед Галацом" (5:0), после чего уступила португальской "Бенфике" (1:4).

После трех матчей "Ураган" с 4 очками занимает второе место в группе и уже не опустится ниже третьего места независимо от результата поединка "Бенфики" и "Юнайтед Галаца". В элит-раунд ЛЧ выходят три лучшие команды из каждого квартета.

Матчи элит-раунда Лиги чемпионов состоятся 22 - 27 ноября. В нем примут участие 16 сильнейших команд основной части турнира.

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