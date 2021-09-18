Украинский клуб выбил россиян из баскетбольной Лиги чемпионов

"Прометей" вышел в групповой этап турнира после победы над российской "Пармой".

Баскетбольный клуб "Прометей" из поселка Слобожанское Днепропетровской области пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

В решающем поединке квалификации, который состоялся в болгарской Софии, "Прометей" одолел российскую "Парму" из Перми со счетом 67:65.

Отметим, что перед этим украинская команда прошла еще двух соперников в квалификации Лиги чемпионов - болгарский "Левски" (96:56) и чешскую "Опаву" (100:78).

Таким образом, "Прометей" стал первым украинским клубом, который вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов через квалификацию.

На групповом этапе ЛЧ сыграют 32 команды, которые будут разделены на 8 групп.

Соперниками "Прометея" в группе А станут "Тенерифе" (Испания), "Сассари" (Италия) и "Людвигсбург" (Германия).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку