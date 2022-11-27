Украинский клуб выиграл последний матч элит-раунда футзальной ЛЧ, но не сумел выйти в Финал четырех

Ивано-франковский "Ураган" победил сербскую "Лозницу" в заключительном поединке элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Поединок завершился со счетом 1:2 .

Сербы вышли вперед на 6-й минуте, когда отличился северомакедонский нападающий Дандан. Перед перерывом украинцы отыгрались – точный удар нанес Назар Швед.

В конце второго тайма "Ураган" смог вырвать победу. Автором решающего гола на 37-й минуте стал Станислав Мосьпан.

Таким образом, ивано-франковцы одержали вторую победу на этой стадии соревнований. Ранее украинский клуб сенсационно обыграл итальянский "Фелди Эболи" (7:4) и проиграл португальскому "Спортингу" (2:4).

К сожалению, для выхода в Финал четырех этого "Урагану" не хватило. Подопечные Максима Павленко с 6 очками финишировали вторыми в своей группе, пропустив в решающий этап турнира "Спортинг" — португальцы выиграли все три матча и с 9 баллами шагают дальше.

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