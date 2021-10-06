Украинский Крым на лого Евро-2024: Маркевич поставил на место россиян после громкой истерики

Украинский Крым на лого Евро-2024: Маркевич поставил на место россиян после громкой истерики

Мирон Маркевич отметил, что международное сообщество признает полуостров территорией Украины.

Ексглава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич отреагировал на волну негодования в Российской Федерации из-за того, что УЕФА во время презентации логотипа Евро-2020 изобразил оккупированный Крым частью Украины.

"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное сообщество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать в соответствии с международным правом. Они последовательны, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето.

И правильно сделал, потому что Крым - это украинская территория. Сейчас УЕФА снова показал свою четкую и последовательную позицию, которая отвечает и своему уставу и уставу ООН", - цитирует Маркевича meta-ratings.com.ua.

Карта Европы на эмблеме Евро-2020, где Крым обозначен территорией Украины

Официальный сайт УЕФА

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства пройдут в десяти немецких городах Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт. Полное расписание игр будет утверждено в начале 2022 года;

Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию (1:1, по пен. - 3:2).

Добавим, что Германия проводила Чемпионат мира 1974 и 2006 и Чемпионат Европы-1988.

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