Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинский Крым на лого Евро-2024: Маркевич поставил на место россиян после громкой истерики

Украинский Крым на лого Евро-2024: Маркевич поставил на место россиян после громкой истерики

ФК Днепр

Мирон Маркевич отметил, что международное сообщество признает полуостров территорией Украины.

Ексглава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич отреагировал на волну негодования в Российской Федерации из-за того, что УЕФА во время презентации логотипа Евро-2020 изобразил оккупированный Крым частью Украины.

"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное сообщество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать в соответствии с международным правом. Они последовательны, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето.

И правильно сделал, потому что Крым - это украинская территория. Сейчас УЕФА снова показал свою четкую и последовательную позицию, которая отвечает и своему уставу и уставу ООН", - цитирует Маркевича meta-ratings.com.ua.

Карта Европы на эмблеме Евро-2020, где Крым обозначен территорией Украины

© Официальный сайт УЕФА
Официальный сайт УЕФА
  • Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства пройдут в десяти немецких городах Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт. Полное расписание игр будет утверждено в начале 2022 года;
  • Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию (1:1, по пен. - 3:2).

Добавим, что Германия проводила Чемпионат мира 1974 и 2006 и Чемпионат Европы-1988.

Следующая публикация