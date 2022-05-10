Украинский легионер "Риги" купил автомобиль для ВСУ (фото)

Бывший форвард черниговской "Десны", а ныне игрок латвийской "Риги" Александр Филиппов приобщился к помощи украинским защитникам.

Футболист вместе с друзьями передал автомобиль для спецзадач на фронте.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Поворознюк на своей странице в Facebook.

Отмечается, что внедорожник поможет военным под Херсоном и в направлении Изюма.

"Одна из самых больших нужд на фронте сейчас — автомобили для спецзадач. Я на следующей неделе планирую отвезти две машины на фронт: на Изюмское направление и под Херсон. В обоих местах служат мои друзья. Одну машину уже купил у Латвии футболист "Риги" Александр Филиппов с друзьями. На вторую машину еще собираю средства", — рассказал журналист.

Напомним, что украинский форвард "Динамо" Тбилиси Станислав Беленький стал героем матча чемпионата Грузии. Голевая феерия от украинца вызвала восхищение комментатора встречи.

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