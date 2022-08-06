Украинский легкоатлет победил на юниорском мировом первенстве, ради которого пропустил взрослый чемпионат (видео)

Сборная Украины добыла в борьбе первую медаль чемпионата мира U-20 по легкой атлетике, который продолжается в колумбийском Кале.

Украинец Артур Фельфнер завоевал "золото" в метании копья в пятый день чемпионата мира-U20 по легкой атлетике.

Украинец начал соревнования с 76.20 м, с которыми вышел в лидеры после первой попытки, однако уже в следующей немец Макс Дэннинг подвинул украинца на вторую строчку (77.24 м). Все вернулось на свои места в пятой попытке, когда Фельфнер снова вышел на первую позицию (79.36 м).

79.36m



Артур Felfner охраны джинсового золота с большой пушистый трясти! #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/kv9eOAUEho — World Athletics (@WorldAthletics) August 6, 2022

Медаль Фельфнера стала первой для юниорской сборной Украины на проходящем в Колумбии чемпионате мира. Это золото позволило "сине-желтым" подняться сразу на 18-ю строчку медального зачета.

В прошлом году Фельфнер стал чемпионом Европы U-20.

Юниорский чемпионат мира в Кали завершится в субботу, 6 августа.

Напомним, что Фельфнер отобрался на взрослый чемпионат мира по легкой атлетике благодаря своей позиции в мировом рейтинге, однако решил отказаться от участия в мировом первенстве.

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