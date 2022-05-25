Украинский легкоатлет победил с личным рекордом на турнире в Чехии

Украинский легкоатлет победил с личным рекордом на турнире в Чехии

В среду, 24 мая, в Чехии состоялся турнир Ludvik Danek Memorial с участием украинских легкоатлетов, тренирующихся в Праге из-за войны в Украине.

Сразу двое наших легкоатлетов вошли в первую тройку в беге на 100 метров.

Станислав Коваленко стал первым в беге на 100 метров. Он показал результат за 10,33 с. Для Коваленко этот показатель стал лучшим в карьере.

Александр Сосновенко завоевал "бронзу" (10,62 с), Василий Макух финишировал седьмым (10,75 с).

В беге на 100 метров среди женщин украинка Анна Чубковцова (12,22 с) завоевала "серебро", Наталья Юрчук стала пяткой (12,41 с).

В прыжках в длину Наталья-Виктория Хамула стала третьей (5,79 м), Алина Листунова – четвертой (5,56 м).

Напомним, что Яна Гладийчук завоевала для Украины медаль в секторе прыжков с шестом на турнире серии Continental Tour в итальянском Гроссето.

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