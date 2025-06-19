Украинский легкоатлет погиб на войне с российскими оккупантами

Виталий Рымарук

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Украинский метатель диска Виталий Рымарук погиб на войне против российских оккупантов.

Трагическую новость сообщила Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Рымаруку было 26 лет. Виталий – чемпион Украины среди молодежи и призер юниорского уровня. У него осталась жена и маленькая дочь.

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"Мы выражаем глубокие соболезнования семье героя и благодарим его за его мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться.

Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Еще одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко.