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Украинский легкоатлет погиб на войне с российскими оккупантами
Виталий Рымарук специализировался на метании диска.
Украинский метатель диска Виталий Рымарук погиб на войне против российских оккупантов.
Трагическую новость сообщила Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Рымаруку было 26 лет. Виталий – чемпион Украины среди молодежи и призер юниорского уровня. У него осталась жена и маленькая дочь.
"Мы выражаем глубокие соболезнования семье героя и благодарим его за его мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться.
Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Еще одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи", – говорится в посте.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко.