Украинский легкоатлет выиграл "бронзу" в прыжках в высоту на соревнованиях в Венгрии

Для 34-летнего уроженца Херсона это был седьмой старт в этом летнем сезоне.

Проценко начал с неудачной попытки на 2.05 метра, однако перенес планку на 2.1 и преодолел ее с первого раза. После еще одной неудачи на 2.14 м украинец снова перешел сразу на следующую высоту – 2.18 м – и снова взял ее с первой попытки.

После этого Андрей пытался улучшить результат благодаря большей высоте, однако все его попытки завершились неудачно. Таким образом, итоговый результат Проценко — 2,18 м. Как следствие, это позволило ему занять третье место и завоевать уже шестую медаль в этом сезоне.

Победу в этих соревнованиях одержал итальянец – Джанмарко Тамбери (2,24 м). "Серебро", в свою очередь, досталось немцу — Тобиасу Потье (2,24 м).

В этом году Проценко впервые – с седьмой попытки – отобрался в финал чемпионата мира и завоевал дебютную "бронзовую" медаль;

Также на счету Проценко – серебряные медали чемпионата мира-2014 в помещении, чемпионата Европы-2014 и Евро-2019 в помещении;

Его личный рекорд в прыжках в высоту – 2.4 м (2014), а топ-результат этого сезона – 2.33 м (на чемпионате мира).

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