Украинский метатель молота с молодежным рекордом сезона завоевал "золото" Кубка Европы

Михаил Кохан стал лучшим на соревнованиях в Португалии.

Украинский метатель молота Михаил Кохан триумфовал на Кубке Европы в португальской Лейрии.

Наш 22-летний соотечественник стал лучшим в соревнованиях среди спортсменов до 23 лет. Кохан победил с результатом 75,80 метра. Это мировой рекорд сезона на молодежном уровне.

Второе место занял поляк Давид Пилат (72,42 метра). Тройку призеров замкнул Халил Йилмазер из Турции (70,45 метра).

Эта победа стала для Кохана уже третьей в карьере на Кубке Европы на молодежном уровне. Ранее украинец выигрывал "золото" на соревнованиях в 2019-м и 2022 году.

В настоящее время украинцы с двумя наградами занимают второе место на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в Португалии. Ранее Михаил Брудин завоевал "серебро" в метании диска среди молодежи с личным рекордом 58,6 метра.

Читайте также:

Грузинский боец UFC разбил российского экс-чемпиона и прокричал "Слава Украине!" (видео)

19-летний украинский гимнаст завоевал две медали на этапе Кубка мира в Баку

Харлан возмутилась решением вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям по фехтованию