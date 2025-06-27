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Украинский метатель молота с рекордом триумфовал на командном ЧЕ по легкой атлетике
Михаил Кохан показал лучший результат в своей карьере.
Украинский метатель молота Михаил Кохан победил на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, которы проходит в испанском Мадриде.
24-летний украинец триумфовал с результатом 81,66 метра – это его новый личный рекорд.
До сегодняшнего дня лучшим в карьере Михаила был результат 81,14 метра, показанный в сентябре 2024 года на соревнованиях в хорватском Загребе.
81,66 метра Кохана – лучший результат Украины в метании молота за 21 год. Это повторение девятого лучшего результата в украинской истории в этой дисциплине.
Командный чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике (метание молота, мужчины)
1. Михаил Кохан (Украина) – 81,66 метра
2. Мерлин Хуммель (Германия) – 81,27 метра
3. Бенсе Халаш (Венгрия) – 80,63 метра
Отметим, что на Олимпиаде-2024 Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.
На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко с личным рекордом сезона выиграла "серебро" на этапе Континентального тура в чешском Брно.