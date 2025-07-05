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Украинский метатель молота стал призером этапа Бриллиантовой лиги в Юджине
Михаил Кохан во второй раз в сезоне выиграл медаль Бриллиантовой лиги в метании молота.
Украинский метатель молота Михаил Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
24-летний украинец занял третье место с результатом 79,27 метра.
"Золото" с историческим рекордом Бриллиантовой лиги завоевал американец Руди Винклер (83,16 метра), а "серебро" выиграл действующий олимпийский чемпион канадец Итан Кацберг (81,73 метра).
Кохан во второй раз в сезоне завоевал медаль Бриллиантовой лиги в метании молота. В июне он выиграл "серебро" на этапе в норвежском Осло.
Добавим, что в конце июня Михаил победил на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, показав лучший результат в своей карьере – 81,66 метра.
Отметим, что на Олимпиаде-2024 Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.
На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.