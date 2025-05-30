Украинский метатель молота завоевал "золото" на этапе Континентального тура в Польше

Михаил Кохан / © Associated Press

Реклама

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл золотую медаль на этапе Континентального тура в польском Быдгоще.

24-летний украинец одержал победу с результатом 79,84 метра.

В борьбе за награду высшего сорта Кохан опередил немца Мерлина Гуммеля (79,31 метра) с действующим вице-чемпионом Европы Бенце Халашем (79,26 метра).

Реклама

Для Михаила это четвертая победа на международных соревнованиях в этом году. Рекордом сезона для него остается результат 80,73 метра, который он показал в апреле Анталии.

На Олимпиаде-2024 в Париже Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.

На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на этапе Континентального тура в Токио.

Реклама