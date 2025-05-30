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Украинский метатель молота завоевал "золото" на этапе Континентального тура в Польше
Михаил Кохан в четвертый раз триумфовал на международных соревнованиях в этом году.
Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл золотую медаль на этапе Континентального тура в польском Быдгоще.
24-летний украинец одержал победу с результатом 79,84 метра.
В борьбе за награду высшего сорта Кохан опередил немца Мерлина Гуммеля (79,31 метра) с действующим вице-чемпионом Европы Бенце Халашем (79,26 метра).
Для Михаила это четвертая победа на международных соревнованиях в этом году. Рекордом сезона для него остается результат 80,73 метра, который он показал в апреле Анталии.
На Олимпиаде-2024 в Париже Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.
На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на этапе Континентального тура в Токио.