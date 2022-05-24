Украинский метатель молота завоевал "золото" на турнире во Франции

Легкоатлет Михаил Кохан стал триумфатором соревнований в Понтуаге.

21-летний Кохан стал единственным из украинцев, выступившим на турнире. Интересно, что именно Михаил был главным претендентом на победу в метании молота.

Кохан показал результаты 76,30 метров . Второе место занял француз Жан-Баптист Брюкселль (70,82), бронзовую медаль выиграл еще один француз Эрвен Абду (67,64).

На турнире украинец выполнил все шесть успешных попыток, каждая из которых была дальше 74 метров. Конкуренты же не смогли приблизиться к украинцу, и только Брюкселю в итоге удалось метнуть молот дальше 70 метров.

Отметим, что перед соревнованиями во Франции Кохан завоевал "серебро" на турнире в Найроби, где установил личный рекорд 2022 года (77,80), а также победил в польских Сувалках. До абсолютного рекорда в 80,78 метров украинцу не хватает почти трех метров.

Кохан – чемпион мира U18 (2017), чемпион Европы по возрастным категориям U20 (2019) и U23 (2021), а также победитель Юношеских Олимпийских игр-2018.

На дебютной Олимпиаде-2020 остановился в шаге от награды, заняв четвертое место.

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