"Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали": Гвардиола жестко раскритиковал НАТО и ЕС

"Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали": Гвардиола жестко раскритиковал НАТО и ЕС

Испанский специалист шокирован тем, что мировые лидеры никак не могут остановить развязанную Путиным войну в Украине.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

Испанский специалист осудил действия президента страны-агрессора Владимира Путина, а также раскритиковал мировое сообщество, которое, по его мнению, должно предпринимать более решительные шаги, чтобы остановить войну в Украине.

"Великая мировая драма заключается в том, что некоторые страны продолжают разрушаться, потому что один человек решил, что невиновных также следует уничтожить. Мир по-прежнему молчит, не люди встают, а правительства всего мира, которые должны принять решение или сказать, что этого быть не может.

Если это происходит, значит, провал политики, провал экономики, провал всех. Когда это случается, количество ненависти, генерируемое в будущих поколениях... чтобы исправить это, вам может понадобиться столетие.

Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали. Быть дома, ходить в школу, есть, ужинать - по решению человека страна разрушена.

Где НАТО? Где Соединенные Штаты? Где Европейский союз? Поздно пытаться найти мирное решение. Это синоним абсолютного провала политических организаций", - сказал Гвардиола в интервью larazon.es.

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