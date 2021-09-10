Непобежденный украинец отправил опытного россиянина в брутальный нокаут: уже в первом раунде (видео)

Очередная победа 26-летнего киевлянина.
Непобежденный украинский боксер-супертяж Владислава Сиренко одержал яркую победу над россиянином Александром Устиновым. Бой завершился несколько минут назад в Париже.
Украинец отправил соперника в брутальный нокаут уже в первом раунде. Владислав потряс россиянина правым хуком в челюсть, после чего тот повис на канатах. Сиренко сразу же добил Устинова, не дав тому придти в себя.
- 26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. Для него эта победа стала 18-й в карьере (15 - нокаутом). В предыдущем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.
- 44-летний Устинов провел на профессиональном ринге 42-й поединок: одержал 36 побед и потерпел 5 поражений. Предыдущий его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, тренер Сиренко раскрыл планы на бой против Устинова.