Непобежденный украинец отправил опытного россиянина в брутальный нокаут: уже в первом раунде (видео)

Непобежденный украинец отправил опытного россиянина в брутальный нокаут: уже в первом раунде (видео)

Очередная победа 26-летнего киевлянина.

Непобежденный украинский боксер-супертяж Владислава Сиренко одержал яркую победу над россиянином Александром Устиновым. Бой завершился несколько минут назад в Париже.

Украинец отправил соперника в брутальный нокаут уже в первом раунде. Владислав потряс россиянина правым хуком в челюсть, после чего тот повис на канатах. Сиренко сразу же добил Устинова, не дав тому придти в себя.

B1 Boxing

B1 Boxing

B1 Boxing

26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. Для него эта победа стала 18-й в карьере (15 - нокаутом). В предыдущем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.

двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 44-летний Устинов провел на профессиональном ринге 42-й поединок: одержал 36 побед и потерпел 5 поражений. Предыдущий его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, тренер Сиренко раскрыл планы на бой против Устинова.

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