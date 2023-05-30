Украинский паверлифтер стал чемпионом мира и не пожал руку иранцу на награждении (видео)

Украинский паверлифтер Иван Чупринко отказался пожать руку Амиру Резе Месфорушу из Ирана во время церемонии награждения на чемпионате мира по жиму лежа.

Чупринко стал чемпионом мира в весовой категории до 74 кг. В то же время иранец также стал призером соревнований в Южно-Африканской Республике.

Когда спортсмены оказались рядом на пьедестале, иранец протянул нашему соотечественнику руку, причем делал это дважды. Однако Иван оба раза показательно проигнорировал представителя страны, поставлявшей России дроны-камикадзе для массовых атак по территории Украины.

Добавим, что Чупринко побил мировой рекорд, державшийся с 2015 года, подняв вес 300,5 кг.

В целом сборная Украины по паверлифтингу завоевала 8 наград чемпионата мира по классическому жиму: четыре золотых, две серебряные и две бронзовые.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила соперницу на старте основной сетки Roland Garros.

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