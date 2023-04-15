Украинский пловец-чемпион завоевал вторую лицензию на Олимпиаду-2024

Михаил Романчук выполнил олимпийский норматив на дистанции, где выиграл "серебро" в Токио-2020.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал вторую лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

На соревнованиях Stockholm Open в столице Швеции 26-летний украинец выполнил олимпийский норматив в заплыве на 1500 м вольным стилем, преодолев дистанцию за 14:40,21.

Для завоевания олимпийской лицензии необходимо было уложиться в 15:00.99, так что Романчук превзошел олимпийский норматив на 20 секунд.

Романчук в третий раз отобрался на Олимпийские игры на 1500-метровке вольным стилем. В Рио-2016 украинец дебютировал на этой дистанции (15-е место), а в Токио-2020 завоевал серебряную медаль.

Отметим, что Михаил завоевал для нашей страны уже две лицензии на ОИ-2024. Ранее он завоевал лицензию на дистанции 400 метров вольным стилем, на которой впервые выступит на Олимпиаде.

В воскресенье, 16 апреля, Романчук проведет последний заплыв – на 800-метровке вольным стилем, где на его счету бронзовая награда на Играх-2020 в Токио.

Сейчас у сборной Украины уже три лицензии на Олимпиаду-2024 в плавании, две из которых выборол Романчук. Еще одну лицензию завоевал 17-летний пловец Александр Желтяков на дистанции 200 метров на спине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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