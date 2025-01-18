Украинский призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун меняет спортивное гражданство

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства.

Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич в комментарии изданию Jutarnji List.

По информации издания, Ковтун уже получил разрешение на выступления от федерации спортивной гимнастики Хорватии. Гимнасту осталось получить хорватский паспорт для того, чтобы окончательно сменить спортивное гражданство.

"Мы подали документы в министерство внутренних дел, и это (процесс получения гражданства – прим.) должно пойти по ускоренной процедуре. Есть два варианта: первый – он получает гражданство, поскольку является топ-атлетом, необходимым хорватскому спорту. Второй – как украинец, имеющий особые условия для получения гражданства по ускоренной процедуре в Хорватии и ЕС. Надеемся, что решим этот вопрос по ускоренной процедуре, а затем следующий шаг – регистрация смены гражданства во Всемирной федерации гимнастики", – сказал тренер сборной Хорватии.

Если Ковтун окончательно сменит спортивное гражданство, то имеет два варианта для дебюта за хорватскую сборную. Если Украина даст разрешение, то он сможет представлять Хорватию уже в 2025 году, в том числе на чемпионатах Европы и мира. В противном случае Илья должен будет отбыть годовой "карантин" перед тем, как получит право выступать за сборную Хорватии.

"Ждем проблем, потому что Украина, очевидно, добровольно его не отпустит. Есть разные варианты, худший, что может случиться, насколько мы понимаем – год карантина и паузы от выступлений в международных соревнованиях.

Мы готовы к чему-либо. Он выступает на параллельных брусьях во французской, итальянской, немецкой клубной лигах, где не нужно привязки к национальности, поэтому у него точно будет достаточно соревновательной практики. Единственное – он не сможет выступить на больших соревнованиях вроде Евро или чемпионата мира. Но если карантин и будет, то хорошо, что это произойдет только сейчас, в первый год после Олимпиады", – сказал Маджаревич.

Отметим, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере. Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.

Игры в Париже стали уже второй Олимпиадой в карьере Ковтуна. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он занял 11-е место в личном многоборье и стал седьмым в команде.

Читайте также:

Призер Олимпиады-2024 Ковтун прокомментировал информацию о возможной смене спортивного гражданства

"Был шокирован": Беленюк отреагировал на возможную смену гражданства призером Олимпиады-2024 Ковтуном

Украинский призер Олимпиады-2024 рассматривает вариант сменить спортивное гражданство: что известно