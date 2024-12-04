Украинский призер Олимпиады-2024 рассматривает вариант сменить спортивное гражданство: что известно

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун рассматривает возможность сменить спортивное гражданство.

Как сообщает Tribuna.com, 21-летний украинский гимнаст и его личный тренер Ирина Горбачева получили предложение от Хорватии. Окончательное решение будет принято до конца этого года.

Отмечается, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

После обнародования этой информации, Горбачева прокомментировала ситуацию с возможной сменой Ковтуном спортивного гражданства под постом Telegram-канала "Щербаков".

"1. Информация – правдивая, но недостоверная...

2. Если спортивная гимнастика "больна", то ее необходимо либо лечить, либо изолировать…

3. Предательство – это все круги ада, которые мы проходили и проходим...

Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать… Как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся.

P.s. официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными четкими разъяснениями", – написала Горбачева.

Также Горбачева подтвердила, что Илья рассматривает вариант сменить спортивное гражданство в комментарии для Суспильне Спорт.

"Мысли есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. Мысли есть, до этого мы шли не один день, а последние годы. Мысли есть об этом, но все будет решено и окончательно сказано позже. Надо все взвесить и согласовать.

Есть ли шанс у украинской федерации сохранить Ковтуна? Честно говоря, очень сложно от того, что происходит в нашей федерации. Я человек такой – если сказал, то и сделал. А у нас в федерации ежесекундно что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится", – сказала Горбачева.

Возможную смену спортивного гражданства Ковтуном уже прокомментировал для Tribuna.com президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

"Я слышал эти слухи, но это еще не подтвержденная информация, официальной нигде нет. Я как президент НОК и как человек, всю свою жизнь заботящийся о спорте, считаю, что нам нужно пообщаться и с тренером Ириной Горбачевой, и с Ильей Ковтуном. Они все время сейчас за границей, знаю, что им помогают в стране, где они находятся, и у них заканчивается эта помощь.

Нам нужно как государству, так и государственным органам и НОК, пообщаться, предложить, чтобы они вернулись домой. Сделать все условия для топового, одного из лучших в мире спортсменов, чтобы он не оставлял гражданство. Потому что, на мой взгляд, это будет недопустимо – с нашей стороны не сделать шаги, чтобы предложить Илье и его тренеру госпоже Ирине остаться в Украине, предоставить все условия.

Для нас это очень важный спортсмен, который является украинцем, уже представлял Украину на Олимпийских Играх, завоевал там медаль. Для нас важно, чтобы он не покинул наше государство и не сменил гражданство", – сказал Гутцайт.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере.

Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.

Игры в Париже стали уже второй Олимпиадой в карьере Ковтуна. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он занял 11-е место в личном многоборье и стал седьмым в команде.

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