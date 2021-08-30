Украинский призер Паралимпиады-2020 отказался от совместного фото с россиянами: кадр разлетелся по Сети

Украинский призер Паралимпиады-2020 отказался от совместного фото с россиянами: кадр разлетелся по Сети

Спортсмен проявил принципиальность.

В украинском сегменте сети Интернет стал популярным кадр с легкоатлетом Игорем Цветовым, который на Паралимпийских играх-2020 в Токио стал серебряным призером в беге на 100 метров и тем самым добыл для своей страны 50-ю медаль в столице Японии.

Во время церемонии награждения нашему соотечественнику пришлось находиться рядом с представителями команды Российского паралимпийского комитета (РПК), которые завоевали "золото" и "бронзу" на дистанции.

Когда же спортсмены из РФ пригласили Игоря подняться к ним на высшую ступень пьедестала, тот, проявив принципиальность, отказался от совместного фото с ними.

Цветов - многократный чемпион мира и Европы, двукратный паралимпийский чемпион 2016 года.

В Токио Игорю удалось превзойти результат паралимпийского рекорда, который он сам же и установил пять лет назад, но этого для итоговой победы оказалось недостаточно.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, легкоатлетка Ярослава Магучих попала в скандал из-за объятий с россиянкой на Олимпиаде.

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