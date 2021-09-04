Украинский призер Паралимпиады-2020 снова отказался встать рядом с россиянами на пьедестале

Украинский призер Паралимпиады-2020 снова отказался встать рядом с россиянами на пьедестале

Игорь Цветов во второй раз продемонстрировал свою принципиальную позицию в Токио.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который ранее отказался от совместного фото с российскими спортсменами на пьедестале почета Паралимпиады в Токио, повторил свой жест.

4 сентября Цветов стал двукратным призером Игр в столице Японии, добыв "серебро" в беге на 200 метров. Компанию на пьедестале украинцу должны были составить легкоатлеты из ПКР (из-за допингового скандала Россия лишена названия страны на Олимпиадах и Паралимпиадах - прим.) Дмитрий Сафронов и Артем Калашян.

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Однако украинец снова показал свою твердую гражданскую позицию и не стал рядом с российскими атлетами для традиционной общей фотографии. Ранее Цветов объяснил свой поступок "уважением к Украине".

"Это любовь к родине. У него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями", - прокомментировал поступок украинского паралимпийца Сафронов в интервью ТАСС.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. В копилке "сине-желтых" уже 97 медалей: 24 золотых, 46 серебряных и 27 бронзовых. Украина занимает пятое место в медальном зачете.

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