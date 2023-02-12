Украинский прыгун с трамплина выиграл историческое "золото" на этапе Континентального кубка

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального Кубка в немецком Клингентале.

22-летний украинец (266,4 балла) благодаря прыжкам на 138 и 135,5 метра на 17,2 балла опередил ближайшего преследователя, швейцарца Ремо Имхофа.

Тройку призеров замкнул норвежец Бенджамин Эствольд (247,6 балла).

Для Марусяка это первая в карьере победа на таком уровне. Более того, Евгений стал первым в истории украинцем, которому удалось победить на Континентальном кубке.

Предыдущим лучшим результатом Украины на Континентальном кубке было шестое место Владимира Гливко в 1996 году.

Отметим, что накануне Марусяк занял седьмое место на первом этапе в Клингентале. Это стало вторым лучшим результатом в истории украинских прыжков на Континентальном кубке – вторых по престижности в мире соревнованиях среди прыгунов с трамплина.

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