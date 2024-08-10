Украинский прыгун в высоту с личным рекордом стал шестым в финале на Олимпиаде-2024

В субботу, 10 августа, состоялся финал в мужских прыжках в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Украину в нем представлял один легкоатлет – Олег Дорощук. 23-летний спортсмен из Кропивницкого занял шестое место.

Дорощук с первой попытки взял высоту 2,17 и 2,22 метра, а затем со второй попытки 2,27 метра. Планку на высоте 2,31 м он покорил со второй попытки, установив новый личный рекорд в карьере.

После этого в секторе осталось только шесть спортсменов, которые продолжили бороться за награды. Планка была установлена на высоте 2,34 метра, которую Дорощук с трех попыток взять не сумел.

Интересно, что олимпийский чемпион Токио-2020 итальянец Джанмарко Тамбери выбыл в финале уже на высоте 2,27 метра, не взяв ее ни с одной из трех попыток. Из-за проблем с почками его участие в финале было под вопросом.

Еще два украинца Владислав Лавский и Андрей Проценко не сумели пробиться в финал на Олимпиаде-2024, завершив выступления в квалификации.

Отметим, что в женских прыжках в высоту на Олимпиаде-2024 украинские спортсменки выбороли сразу две медали: Ярослава Магучих завоевала "золото", а Ирина Геращенко стала бронзовой призеркой.

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. По состоянию на сейчас украинские спортсмены выиграли на ОИ-2024 одиннадцать наград: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

"Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Количество завоеванных Украиной медалей точно увеличится сегодня вечером, 10 августа, ведь борчиха вольного стиля Ирина Коляденко проведет схватку за "золото". Днем ранее она пробилась в финал и гарантировала себе как минимум "серебро".

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