Украинский прыгун в высоту с рекордом триумфовал на престижном турнире в Швейцарии

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал победителем турнира Всемирного легкоатлетического континентального тура Gala di Castelli, который состоялся в швейцарской Беллинцоне.

35-летний уроженец Херсона стал единственным, кто с первой попытки взял высоту 2,24 метра.

Кроме него, эта высота покорилась еще четырем спортсменам, однако каждый из них использовал больше попыток для ее взятия. Таким образом, именно Проценко завоевал золотую награду.

Второе место разделили поляк Норберт Кобельски и итальянец Стефано Соттиле. Действующий чемпион мира и победитель Олимпийских игр-2020 итальянец Джанмарко Тамбери стал четвертым. Замкнул топ-5 грек Антониос Мерлос.

Более того, покорив высоту 2,24 метра, Проценко установил новый рекорд турнира в Беллинцоне. Наш соотечественник также пытался преодолеть планку 2,28 метра, но это ему не удалось.

Интересно, что теперь украинцам принадлежат рекорды соревнований в Беллинцоне как среди мужчин, так и среди женщин. Ранее в 2019 году Ирина Геращенко победила на этом турнире с результатом 1,94 метра и делит звание рекордсменки с норвежкой Ханне Хаугланд.

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с личным рекордом сезона выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

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