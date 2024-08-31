Украинский прыгун в высоту взошел на пьедестал на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в Риме (Италия).

23-летний украинец разделил третье место с олимпийским чемпионом Токио-2020 итальянцем Джанмарко Табмери. Оба спортсмена со второй попытки взяли высоту 2,27 метра, но не справились с высотой 2,30 метра.

Победителем соревнований стал южнокореец Ву Санхек с результатом 2,30 метра. В борьбе за "золото" он благодаря меньшему количеству попыток обошел Ромейна Бекфорда из Ямайки, которому досталось "серебро".

Для Дорощука это вторая подряд медаль на этапах Бриллиантовой лиги. 25 августа он также завоевал "бронзу" на соревнованиях в польской Силезии.

Напомним, Дорощук на Олимпиаде-2024 в Париже с личным рекордом стал шестым в финале, покорив планку на высоте 2,31 метра.

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