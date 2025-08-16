- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинский прыгун в высоту завоевал "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии
Олег Дорощук поднялся на пьедестал с результатом 2,28 метра.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в польской Силезии.
24-летний уроженец Кропивницкого занял третье место с результатом 2,28 метра.
Победителем стал новозеландец Хэмиш Керр (2,33 м), а "серебро" выборол американец Джувон Харрисон (2,28 м), который обошел украинца по количеству дополнительных использованных попыток на предыдущих высотах.
Отметим, что Дорощук в пятый раз подряд поднялся на пьедестал на этапах Бриллиантовой лиги.
В прошлом сезоне Олег завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С этим же результатом он стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с рекордом соревнований триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.