Украинский прыгун в высоту завоевал "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

24-летний уроженец Кропивницкого занял третье место с результатом 2,28 метра.

Победителем стал новозеландец Хэмиш Керр (2,33 м), а "серебро" выборол американец Джувон Харрисон (2,28 м), который обошел украинца по количеству дополнительных использованных попыток на предыдущих высотах.

Отметим, что Дорощук в пятый раз подряд поднялся на пьедестал на этапах Бриллиантовой лиги.

В прошлом сезоне Олег завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С этим же результатом он стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с рекордом соревнований триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.