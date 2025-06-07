Украинский прыгун в высоту завоевал "серебро" этапа Бриллиантовой лиги в Риме

Олег Дорощук / © Associated Press

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Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Риме.

23-летний уроженец Кропивницкого завершил соревнования с результатом 2,30 метра. Эту высоту ему удалось взять с первой попытки.

Победителем стал южнокореец Ву Санхек, которы сумел прыгнуть на 2,32 метра. "Бронзу" забрал ямаец Ромейн Бекфорд (2,26 метра).

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Для Дорощука это второе "серебро" в карьере на этапах Бриллиантовой лиги. Также он имеет в своем активе две "бронзы".

Отметим, что этапом Бриллиантовой лиги в Риме украинец начал для себя летний легкоатлетический сезон.

В этом году Олег завоевал "золото" Евро по легкой атлетике в помещении, а на чемпионате мира в помещении занял пятое место.

Напомним, в прошлом сезоне Дорощук завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С тем же результатом Олег стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.

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