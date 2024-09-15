Украинский прыгун в высоту завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги-2024

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером финала Бриллиантовой лиги-2024, который состоялся в бельгийском Брюсселе.

23-летний украинец занял второе место, с первой попытки покорив высоту 2,31 метра. Тем самым Дорощук повторил личный рекорд.

В своем дебютном финале Бриллиантовой лиги в карьере Олег уступил лишь итальянцу Джанмарко Тамбери, который с третьей попытки взял высоту 2,34 метра.

Бронзовым призером стал южнокореец Ву Санхек с результатом 2,25 метра.

Бриллиантовая лига. Финал. Брюссель. Прыжки в высоту, мужчины

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34 м

2. Олег Дорощук (Украина) – 2,31

3. Ву Санхек (Южная Корея) – 2,25

Отметим, что Дорощук на Олимпиаде-2024 в Париже с личным рекордом стал шестым в финале, покорив планку на высоте 2,31 метра.

Ранее сообщалось, что Украина выборола двойной подиум в женских прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги-2024. Ярослава Магучих завоевала "золото", а Ирина Геращенко стала бронзовой призеркой.

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