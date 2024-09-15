Украинский прыгун в высоту завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги-2024

Олег Дорощук показал второй результат, повторив личный рекорд.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером финала Бриллиантовой лиги-2024, который состоялся в бельгийском Брюсселе.
23-летний украинец занял второе место, с первой попытки покорив высоту 2,31 метра. Тем самым Дорощук повторил личный рекорд.
В своем дебютном финале Бриллиантовой лиги в карьере Олег уступил лишь итальянцу Джанмарко Тамбери, который с третьей попытки взял высоту 2,34 метра.
Бронзовым призером стал южнокореец Ву Санхек с результатом 2,25 метра.
Бриллиантовая лига. Финал. Брюссель. Прыжки в высоту, мужчины
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34 м
2. Олег Дорощук (Украина) – 2,31
3. Ву Санхек (Южная Корея) – 2,25
Отметим, что Дорощук на Олимпиаде-2024 в Париже с личным рекордом стал шестым в финале, покорив планку на высоте 2,31 метра.
Ранее сообщалось, что Украина выборола двойной подиум в женских прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги-2024. Ярослава Магучих завоевала "золото", а Ирина Геращенко стала бронзовой призеркой.
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