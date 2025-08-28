- Дата публикации
Украинский прыгун в высоту завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги-2025
Олег Дорощук во второй раз подряд стал вице-чемпионом финала сезона Бриллиантовой лиги.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги-2025, который состоялся в швейцарском Цюрихе.
24-летний уроженец Кропивницкого занял второе место с результатом 2,30 метра.
В финале украинца обошел только действующий олимпийский чемпион новозеландец Хэмиш Керр, которому покорилась высота 2,32 метра.
Бронзовым призером стал американец Джувон Гаррисон – 2,25 метра.
Для Дорощука это второе подряд "серебро" финала Бриллиантовой лиги. В прошлом году он также стал вице-чемпионом этих соревнований, показав результат 2,31 метра.
Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих. Прыжки в высоту (мужчины)
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,32 м
2. Олег Дорощук (Украина) – 2,30 м
3. Джувон Гаррисон (США) – 2,25 м.
