Украинский прыгун в высоту завоевал вторую подряд медаль на этапе Континентального тура

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук выборол "серебро" на этапе Континентального тура в чешском Густопече.

23-летний украинец завершил соревнования с результатом 2,28 метра. Он уступил лишь Ву Санхьоку из Республики Корея, который прыгнул на 2,31 метра.

"Бронзу" завоевал японец Рьоити Акамацу, которому покорилась высота 2,25 метра.

Кроме Дорощука, в соревнованиях принимали участие еще два украинца – Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук. В итоге Никитин занял шестое место (2,25 метра), а Кравчук стал восьмым (2,22 метра).

Это вторая подряд медаль для Дорощука на международных соревнованиях в этом сезоне. Ранее он завоевал "серебро" на этапе Континентального тура в чешском Тржинце, где Никитин стал бронзовым призером.

Отметим, что в прошлом сезоне Дорощук завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С тем же результатом Олег стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на своем первом турнире сезона-2025.

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