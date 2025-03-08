Украинский прыгун в высоту завоевал "золото" Евро-2025 по легкой атлетике в помещении (видео)

Олег Дорощук с личным рекордом стал чемпионом Европы по прыжкам в высоту.

Украинец Олег Дорощук завоевал золотую медаль чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходит в нидерландском Апелдорне.

В финале 23-летний уроженец Кропивницкого с первой попытки взял высоту 2,34 метра, установив личный рекорд и лучший результат сезона в мире.

Это первое в истории Украины "золото" в мужских прыжках в высоту на чемпионатах Европы в помещении.

Кроме Дорощука, в финале также выступил еще один украинец – Дмитрий Никитин, который с результатом 2,26 метра занял 5-е место.

Евро-2025 в помещении. Прыжки в высоту (мужчины), финал

1. Олег Дорощук (Украина) – 2,34 м

2. Ян Штефала (Чехия) – 2,29 м

3. Маттео Сиоли (Италия) – 2,29 м

4. Мануэль Ландо (Италия) – 2,26 м

5. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,26 м

В прошлом сезоне Дорощук завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С тем же результатом Олег стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Отметим, что финал женских прыжков в высоту на Евро-2025 в помещении состоится в воскресенье, 9 марта, начало – в 18:05 по киевскому времени. Украину в нем будет представлять действующая олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

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