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Украинский прыгун в высоту завоевал "золото" на этапе Континентального тура в Чехии
Дмитрий Никитин выиграл соревнования в Остраве, обойдя действующего вице-чемпиона Европы в помещении.
Украинский прыгун в высоту Дмитрий Никитин стал победителем "золотого" этапа Континентального тура в чешском городе Острава.
25-летний украинец выиграл соревнования с результатом 2,24 метра.
Серебряным призером стал действующий вице-чемпион Европы в помещении чех Ян Штефела (2,24 метра), которого Никитин опередил благодаря меньшему количеству попыток. "Бронзу" взял итальянец Марко Фассинотти (2,20 метра).
Следующим стартом Дмитрия станет командный чемпионат Европы по легкой атлетике, который состоится с 27 по 29 июня в испанском Мадриде. Соревнования по мужским прыжкам в высоту пройдут в субботу, 28 июня.
Ранее сообщалось, что украинка Юлия Левченко впервые за два года выиграла "золото" международных соревнований по прыжкам в высоту.