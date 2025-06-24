Украинский прыгун в высоту завоевал "золото" на этапе Континентального тура в Чехии

Дмитрий Никитин / © Associated Press

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Украинский прыгун в высоту Дмитрий Никитин стал победителем "золотого" этапа Континентального тура в чешском городе Острава.

25-летний украинец выиграл соревнования с результатом 2,24 метра.

Серебряным призером стал действующий вице-чемпион Европы в помещении чех Ян Штефела (2,24 метра), которого Никитин опередил благодаря меньшему количеству попыток. "Бронзу" взял итальянец Марко Фассинотти (2,20 метра).

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Следующим стартом Дмитрия станет командный чемпионат Европы по легкой атлетике, который состоится с 27 по 29 июня в испанском Мадриде. Соревнования по мужским прыжкам в высоту пройдут в субботу, 28 июня.

Ранее сообщалось, что украинка Юлия Левченко впервые за два года выиграла "золото" международных соревнований по прыжкам в высоту.