Украинский саночник обновил национальный рекорд на Олимпиаде-2026
Андрей Мандзий показал лучший результат в истории Украины в одиночных санах на Олимпийских играх.
Андрей Мандзий обновил рекорд Украины в мужских одноместных санах на Олимпийских играх-2026.
По итогам четырех заездов Мандзий занял 12-е место, показав время 3:34,774 минуты.
Еще один украинец – Антон Дукач – стал 16-м с результатом 3:35,204 минуты.
До этого украинские саночники никогда не поднимались на Олимпиадах выше 22-й позиции, которую Дукач занял на Играх-2022 в Пекине.
"Даже, честно говоря, не следил за рекордами. Приятно. Приятно, потому что предыдущие Олимпиады рисковал максимально и не получалось. Не получалось проехать, хотя был в тех заездах, когда финишировал, было хорошее время. И даже тогда еще, давнее, там в 2018-м или в 2022 году мог быть такой похожий рекорд. К сожалению, не удавалось показать такое время.
Сейчас, в принципе, удалось, но это не предел возможностей. Я чувствую, что еще очень много сил и можно улучшить результат", – сказал Мандзий в комментарии для Суспільне Спорт.
Олимпийское "золото" впервые в карьере завоевал немец Макс Лангенхан. "Серебро" взял Йонас Мюллер из Австрии, а "бронзу" – итальянец Доминик Фишналлер.
Олимпийские игры-2026. Санный спорт (мужчины, одноместные сани)
1. Макс Лангенхан (Германия) 3:31,191 минуты
2. Йонас Муэллер (Австрия) + 0,596 секунды
3. Доминик Фишналлер (Италия) + 0,934
...
12. Андрей Мандзий (Украина) + 3,583
16. Антон Дукач (Украина) + 4,013
Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
