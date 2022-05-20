Украинский шахматист будет бороться за должность президента ФИДЕ с россиянином Дворковичем

Украинец Андрей Барышполец баллотируется на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Украинский шахматист вслед за действующим главой организации россиянином Аркадием Дворковичем решил поучаствовать в выборах президента ФИДЕ.

Об этом Барышполец заявил на своей странице в Facebook.

"Репутация ФИДЕ – главная причина того, что организация терпит систематические неудачи в этом направлении и ей нужна поддержка со стороны авторитарных правительств. Двадцать три года президентства Кирсана Илюмжинова сформировали имидж ФИДЕ как служащего политических интересов, коррумпированной и плохо финансированной организации. И хотя нынешней команде сделать управление ФИДЕ более прозрачным и открытым, политическая и финансовая зависимость ФИДЕ от российской власти более чем очевидна", — отметил он.

Украинец объяснил, почему именно он достоин занимать этот пост.

"Шахматный мир и я лично ждал достойного кандидата; того, кто будет представлять интересы шахмат, а не свои собственные. Желая исправить репутацию ФИДЕ, я выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации. Мои принципы таковы: нетерпимость к коррупции у любых формах, ФИДЕ служит шахматам, а не чьим-то политическим интересам, стремление к максимальной прозрачности и открытости, приверженность глобальной интеграции, соблюдению демократических, либеральных устоев, а также принципам корпоративного управления", — подчеркнул Барышполец.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 7-8 августа в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации. Дворкович возглавляет компанию с 3 октября 2018 года.

Напомним, что под руководством Дворковича Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

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