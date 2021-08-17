Украинский шашист стал чемпионом Европы: в решающих матчах победил экс-соотечественника из Крыма и россиянина

Украинский шашист стал чемпионом Европы: в решающих матчах победил экс-соотечественника из Крыма и россиянина

Грандиозный успех нашего спортсмена.

Украинец Юрий Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам-64 на соревнованиях в Турции.

В полуфинале представитель Харьковской области прошел своего бывшего соотечественника - крымчанина Сергея Белошеева, который в 2014 году принял гражданство РФ.

В финале Аникеев победил другого россиянина - многократного чемпиона мира Александра Георгиева. В решающей партии соперника нашего соотечественника устраивала ничья, но Юрий все же смог вырвать "викторию".

Третье место на соревнованиях занял еще один украинец Феликс Шепель. У женщин второй стала наша соотечественница Елена Короткая.

Аникеев - многократный чемпион Украины.

Также на счету Юрия значатся победы на Чемпионатах мира и Европы.

В 2016 году Аникеева на три года дисквалифицировало правление Международной федерации шашек во главе с россиянином за "нарушение" этического кодекса.

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