Украинский скелетонист – о смелом поступке на ОИ-2022: если в стране война, то нет никакого смысла в наших выступлениях

Украинский скелетонист – о смелом поступке на ОИ-2022: если в стране война, то нет никакого смысла в наших выступлениях

Гераскевич выразил свою позицию еще до начала полномасштабного вторжения.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, устроивший молчаливый протест на Олимпийских играх-2022 в Пекине, рассказал, что этот поступок не был спонтанным.

После своего выступления в последнем квалификационном заезде спортсмен подошел к камерам и продемонстрировал надпись на плакате с сине-желтым флагом "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

"Хотели, чтобы весь мир увидел, что мы мирное государство, ни с кем не хотим воевать, а хотим мирного неба над головой и яркого будущего для нашего поколения. Поэтому такое мнение появилось к Олимпийским играм. На самом деле не ожидали, что будет такое большое внимание к нам. Ведь ты обычный спортсмен, занимаешься своим делом, не думаешь о том, что можешь как-то повлиять на мировую ситуацию", – рассказал Гераскевич в интервью 24 каналу.

Спортсмен отметил, что не опасался возможной дисквалификации.

"Если бы меня дисквалифицировали, но не было бы войны, то для меня это будет гораздо важнее, потому что это жизнь людей. Мы занимаемся спортом, чтобы представлять Украину, но если в стране война, то нет никакого смысла в этом".

Мы шли на этот риск. Там ничего не было политического, это призыв к миру. Я не упоминал в своем обращении никакого государства. И во всех интервью говорю только о нашей стране, о том, что мы хотим мира в Украине. Воры и шапка горит, есть такое выражение, поэтому со всего мира мы получаем поддержку. А с восточной стороны – угрозы, вроде: "что ты вообще там делаешь", "зачем ты это сделал". Мы шли на риск, но это важнее. Война – это ужас, мы хотим, чтобы был мир в Украине», – отметил Гераскевич.

Напомним, что знаменитый украинский биатлонист Андрей Дериземля прокомментировал обвинения в свой адрес в том, что он уехал за границу после начала полномасштабного российского вторжения.

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