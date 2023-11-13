Украинский спортсмен сбежал из сборной после чемпионата мира в Европе, чтобы избежать мобилизации

Артур Билан заявил, что не хочет возвращаться домой, потому что получил две повестки.
Профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии.
Об этом сообщил лидер украинской команды Даниил Лясов на своей странице в Facebook, опубликовав скриншоты переписки с Артуром.
Артур Билан в сообщении жалуется на то, что боится возвращаться домой, потому что получил две повестки и "не имеет возможности решить этот вопрос", давно не виделся с братом и "хочет мирной жизни" для своих ребенка и жены.
Лясов с сарказмом прокомментировал поступок своего теперь уже бывшего партнера по команде: "Артур Билан после неудачного выступления на ЧМ в составе сборной Украины принял "такое тяжелое решение". Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой".
Ранее сообщалось, что каждый день незаконно уехать из Украины пытаются десятки мужчин.
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