Украинский стронгмен установил новый мировой рекорд: эмоциональное видео

Титулованный украинский стронгмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд.

Во время соревнований первого этапа Кубка мира в испанской Барселоне 29-летний украинец в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена) потянул 550 кг.

Новиков стал победителем турнира, третье место занял еще один украинский стронгмен Валерий Газаев.

Установление нового мирового рекорда Алексей отпраздновал эмоционально, сразу подняв над головой флаг Украины.

"Рекорд установлен. Спасибо всем, кто помогал, кто болел, всем спасибо, это было круто, я получил много эмоций и рад был разделить со всеми вами. Спасибо за поздравления, очень приятно, все кто верили и поддерживали на всем пути также спасибо. Что еще могу сказать, поздравляю всех нас с событием в спорте – новый рекорд мира для фанов спорта.

Поздравляю всех украинцев, еще один рекорд в украинскую шкатулку. И поздравляю всех близких. Последний год оказался сложным и вы все время со мной поддерживаете, и это наша победа. Благодарю всех партнеров за праздник спорта", – написал Новиков у себя в Instagram.

Добавим, что Новиков является обладателем титула "Самый сильный человек мира 2020 года". Алексей – второй украинский силач-чемпион планеты после Василия Вирастюка, который побеждал в 2004 году

С начала полномасштабного российского вторжения Новиков активно занимается волонтерством, а свои призовые из соревнований жертвует на нужды украинской армии.

Ранее сообщалось, что 17-летняя украинка выиграла дебютное в карьере "золото" Гран-при по фехтованию.

Читайте также:

19-летний украинец выиграл молодежный чемпионат Европы по снукеру

Украинские сноубордисты завоевали пять медалей на этапе Кубка Европы

Украинский экс-чемпион Bellator "задушил" соперника в первом раунде – Усик отреагировал (видео)