ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Украинский сумоист во второй раз подряд выиграл Кубок Императора – видео

Даниил Явгусишин завоевал престижный трофей, в финале одолев японца.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даниил Явгусишин

Даниил Явгусишин / © Associated Press

Украинский сумоист Даниил Явгусишин во второй раз подряд выиграл Кубок Императора.

Престижные соревнования Hatsu Basho состоялись в Токио на "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena". В решающей схватке 21-летний украинец победил японца Атамифуджи.

Hatsu Basho – один из шести ежегодных самых престижных гранд-турниров сумо.

В ноябре прошлого года Явгусишин стал победителем другого гранд-турнира сумо – Kyushu Basho, который состоялся в японской Фукуоке.

Явгусишин – уроженец Винницы. После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину он вместе со своей семьей переехал в Германию.

В 2022 году Даниил отправился в Японию по приглашению капитана клуба сумо в университете Кансай Араты Яманаки.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина выбила вторую подряд россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open-2026.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie