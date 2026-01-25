- Дата публикации
Украинский сумоист во второй раз подряд выиграл Кубок Императора – видео
Даниил Явгусишин завоевал престижный трофей, в финале одолев японца.
Украинский сумоист Даниил Явгусишин во второй раз подряд выиграл Кубок Императора.
Престижные соревнования Hatsu Basho состоялись в Токио на "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena". В решающей схватке 21-летний украинец победил японца Атамифуджи.
Hatsu Basho – один из шести ежегодных самых престижных гранд-турниров сумо.
В ноябре прошлого года Явгусишин стал победителем другого гранд-турнира сумо – Kyushu Basho, который состоялся в японской Фукуоке.
Явгусишин – уроженец Винницы. После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину он вместе со своей семьей переехал в Германию.
В 2022 году Даниил отправился в Японию по приглашению капитана клуба сумо в университете Кансай Араты Яманаки.
