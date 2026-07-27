Украинский супертяжеловес эффектно нокаутировал жертву Фьюри и Джошуа

Сиренко — Валлин / instagram.com/zuffaboxing

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Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) одержал победу над шведом Отто Валлином (28-4, 16 КО) в поединке, который состоялся в ночь на 27 июля на арене "Madison Square Garden" в американском Нью-Йорке.

Сиренко контролировал ход боя, а в десятом раунде, когда до завершения поединка оставалось всего пять секунд, сумел эффектно нокаутировать соперника.

Для 31-летнего украинца это был первый бой после единственного поражения в карьере, которое он потерпел в июле 2025 года от британца Соломона Дакреса в андеркарде реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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35-летний Валлин до этого последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда во втором раунде нокаутировал американца Криса Томаса.

В феврале 2025 года швед проиграл британцу Дереку Чисоре единодушным решением судей. После этого Отто рассматривал завершение карьеры.

Отметим, что за плечами Валлина есть поединки с топами хевивейта. В 2019 году он бился с британцем Тайсоном Фьюри, уступив по очкам, а в 2023-м проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Джошуа одержал победу брутальным нокаутом, дважды побывав в нокдауне.

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Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк нокаутировал француза в андеркарде поединка Джошуа — Пренга.

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