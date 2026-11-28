Андрей Новицкий / instagram.com/novitskyi_rmp

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Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (16-1, 12 КО) потерпел поражение нокаутом от мексиканца Сезара Наварро (16-5, 14 КО) в поединке, который состоялся в ночь на 28 ноября в городе Темекула (штат Калифорния, США).

Бой завершился в десятом раунде — Наварро мощными ударами свалил соперника на канвас, с которого украинец уже не смог подняться. Рефери зафиксировал досрочную победу мексиканского боксера.

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Для 31-летнего Новицкого это первое поражение в профессиональной карьере. Он потерял пояс WBC International в супертяжелом весе.

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Отметим, что Андрею дважды меняли соперника перед поединком. Сначала он должен был биться 7 ноября против американца Нормана Нили, потом появилась информация, что его оппонентом станет американец Кингсли Ибех. Но в итоге украинцу пришлось провести бой именно с Наварро.

Ранее сообщалось, что Уайлдер получил нового соперника в андеркарде боя Фьюри — Джошуа.

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