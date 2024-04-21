Украинский супертяжеловес потерпел поражение от брата Тайсона Фьюри (видео)

Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко уступил британцу Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Поединок состоялся в ночь на 21 апреля на арене Magna Centre в английском Ротереме.

Боксеры прошли всю предусмотренную дистанцию из шести раундов. Довбищенко пытался работать первым номером, но британцу удавалось избегать его ударов и попадать в ответ.

В итоге судьи единогласным решением зафиксировали победу Фьюри (все трое – 59:56).

Хьюи Фьюри – Константин Довбищенко: видео боя

Для брата Тайсона Фьюри это был первый поединок после почти трехлетнего перерыва. До этого он последний раз выходил на ринг еще в октябре 2021 года, когда победил немца Кристиана Хаммера.

Довбищенко потерпел свое 16-е поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 10 побед (7 – нокаутом) и одна ничья.

В послужном списке Хьюи Фьюри 27 побед (15 – нокаутом) и три поражения. Он является экс-претендентом на чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко эффектно разбил американца Вона Александера.

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