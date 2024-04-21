Украинский супертяжеловес потерпел поражение от брата Тайсона Фьюри (видео)

Константин Довбищенко не сумел осилить Хьюи Фьюри.
Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко уступил британцу Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
Поединок состоялся в ночь на 21 апреля на арене Magna Centre в английском Ротереме.
Боксеры прошли всю предусмотренную дистанцию из шести раундов. Довбищенко пытался работать первым номером, но британцу удавалось избегать его ударов и попадать в ответ.
В итоге судьи единогласным решением зафиксировали победу Фьюри (все трое – 59:56).
Хьюи Фьюри – Константин Довбищенко: видео боя
Для брата Тайсона Фьюри это был первый поединок после почти трехлетнего перерыва. До этого он последний раз выходил на ринг еще в октябре 2021 года, когда победил немца Кристиана Хаммера.
Довбищенко потерпел свое 16-е поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 10 побед (7 – нокаутом) и одна ничья.
В послужном списке Хьюи Фьюри 27 побед (15 – нокаутом) и три поражения. Он является экс-претендентом на чемпионский титул.
Ранее сообщалось, что украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко эффектно разбил американца Вона Александера.
Читайте также:
Гвоздик назвал дату и место своего чемпионского боя – кто соперник
Триумфальное возвращение: непобедимый украинский супертяжеловес нокаутировал соперника (видео)
Украинец Богачук разбил соперника и стал временным чемпионом мира по версии WBC (видео)